Ordine d’arrivo sci alpino | classifica slalom Courchevel 2023 | rimonta di Petra Vlhova | battuta Mikaela Shiffrin

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La slovaccanella seconda manche dellospeciale femminile sulle nevi di, in Francia, valevole come gara della Coppa del Mondo-2024 di sci, e centra la vittoria in 1’48?14, davanti alla statunitense, seconda con un ritardo di 0?24. Distacchi siderali per tutte le altre: terza l’austriaca Katharina Truppe, attardata di 2?06. Nessuna azzurra a punti: l’unica italiana ad essere rientrata tra le 30 nella prima manche, Marta Rossetti (era 21ma), esce subito nella seconda run. Fuori dalle 30 nella prima manche Emilia Mondinelli (39ma), Lucrezia Lorenzi (43ma) e Beatrice Sola (48ma). Non avevano completato la prima run, infine, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anita Gulli e ...