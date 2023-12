Opec | l’Angola si chiama fuori Ecco cosa è successo

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 dicembre 2023), il secondo maggior produttore di petrolio del continente africano, ha annunciato giovedì la sua intenzione di lasciare l’perché l’adesione al gruppo non coincide più con i suoi interessi. “Il nostro ruolo nell’organizzazione non è stato ritenuto rilevante”, ha chiosato il ministro delle Risorse Diamantino Azevedo dopo una riunione di gabinetto, stando a Bloomberg. Luanda si aspettava risultati in linea con i suoi interessi, ma “quando ciò non avviene, diventiamo ridondanti e non ha più senso rimanere nell’organizzazione Non è stata una decisione presa alla leggera, ma è arrivato il momento”. Lo sviluppo fa seguito a mesi di frizione in cui le differenze tra i membri del cartello di produttori e la sua componente più forte – l’Arabia Saudita, fiancheggiata dalla Russia nel formato+ – sono venute prepotentemente a ...