‘One Love’ | il nuovo romanzo di Federico Traversa è un viaggio nell’anima di Bob Marley

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si intitola One Love ildidedicato a Bob, pubblicato da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. “La più grande rockstar del Terzo Mondo”, così l’autore definisce il protagonista del libro la cui vita viene affrontata con intima e sincera passione. Il musicista e attivista giamaicano, simbolo mondiale della diffusione della musica reggae, viene raccontato come fosse sempre al fianco di chi scrive. Prima il bambino povero e disagiato che cresce nel villaggio di Nine Miles a metà degli Anni ’40. Poi il giovane musicista che muove i primi passi nel mondo della musica dei primi ’60 con gli amici Bunny Wailer e Peter Tosh e forma gli Wailers. Fino alla nascita della leggenda tra HIT mondiali come Jamming, No Woman, No Cry o Get Up Stand Up....