Omicidio Vanessa Ballan | il figlio di 4 anni non sa ancora della morte della madre

(Di giovedì 21 dicembre 2023) I pacchi sotto l'albero ci sono quasi tutti. È arrivato anche quello di Mattia, ildi, la ragazza di 26accoltellata sulla soglia di casa da quell'uomo col quale aveva avuto in passato un legame. Il piccolo riceverà una console per videogiochi che i genitori avevano...

Resta in carcere a Treviso Bujar Fandaj, kossovaro di quarantuno anni accusato dell'diBallan , 26 anni mamma di un bambino di 4 e in attesa del secondo figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'accusa Su di lui ...

È stato convalidato oggi l'arresto di Bujar Fandaj, il piccolo imprenditore di 41 anni di Altivole ( Treviso) accusato dell'omicidio a coltellate di Vanessa Ballan (26), ...

Bujar Fandaj, l'uomo di 41 anni di Altivole accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio.