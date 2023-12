Omicidio di Vanessa Ballan | Fandaj Bujar non risponde al gip | convalidato il suo arresto

Leggi su agi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - Resta in carcere, l'uomo di origini kosovare fermato ad Altivole per l'di, la 26enne uccisa due giorni fa a coltellate a Riese Pio X. Lo ha deciso il gip del tribunale di Treviso che hail provvedimento di fermo ed emesso una misura cautelare in carcere nei confronti dello straniero che si è avvalso della facoltà di nonre. Nel motivare il fermo, il giudice, ha sostenuto la concretezza, come documentata dai carabinieri, del pericolo di fuga dell'indagato. In più ha condiviso la qualificazione giuridica del reato -volontario plurimo e pluriaggravato - operata dalla procura, ritenendo di ravvisare a carico dell'uomo anche il pericolo di reiterazione del reato. Sono stati ...