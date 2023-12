Nutrizionista Fabozzi | ‘le 3 C a tavola per detox pre e post cenoni’

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – “In vista delle feste, applichiamo la regola delle 3 C: riempire il frigo di cibi come carciofi, cardi e cicoria, dalle notevoli proprietà diuretiche, drenanti e detossificanti abbinandoli con cibi ricchi di acqua di vegetazione come i finocchi, fondamentali per aiutare i nostri organi a lavorare bene ed eliminare le tossine. Veri toccasana per prepararsi ai cenoni e detossificarsi nei giorni successivi”. E’ il suggerimento dellaGemma, responsabile dell’area Nutrizione del centro B-Woman di Roma. “Il Natale è alle porte e molti pazienti mi chiedono qualche trucchetto per compensare gli eccessi a cui andranno incontro durante le feste – racconta – Esistono piccoli suggerimenti per prendersi cura dei propri organi, che nei prossimi giorni saranno messi alla dura prova. Bisogna dargli sostegno ed energia usando gli ...