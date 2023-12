Nuovo Patto | nuova austerity | è finita l' epoca d' oro dell' extradeficit

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Col sì di Giorgetti alla nuove regole fiscali europei finisce la parentesi Covid. Si torna ai vecchi tempi, quando i premier italiani erano costretti a sudarsi ogni decimale di spesa in più a Bruxelles

L'accordo raggiunto in Europa sull'immigrazione rappresenta una vittoria per la destra e il popolo italiano. Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "Il ... (liberoquotidiano)

L'economista critica anche le concessioni che ha strappato l'Italia nella trattativa con Francia e Germania: "Gli sconticini non possono essere ... (huffingtonpost)

Carabinieri, conferenza di fine anno

Il Nuovo MES Nasce già vecchio, da rifare

L'Italia ha sottoscritto, ma non ancora ratificato, il Trattato che riforma il MES, il cosiddetto Fondo Salvastati che fu varato nel 2012 insieme al Patto di Stabilità e ... Da una parte, dovrebbe ...

Mes, il parere con cui la maggioranza ha bocciato la riforma è smentito dal ministero di Giorgetti. Che esclude effetti sui conti italiani

Dopo mesi di melina per evitare di andare al voto, con tanto di auto ostruzionismo in Aula, il governo Meloni ha deciso in extremis di rompere gli indugi. E bocciare, nell’aula della Camera, la ratifi ...