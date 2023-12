Nuova Lancia Ypsilon porta al debutto il sistema di intrattenimento SALA

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lasarà presentata il prossimo febbraio a Milano. Nel frattempo, tuttavia, il marchio del gruppo Stellantis ne sta svelando alcuni dettagli attraverso immagini. Quella che vedete (la terza diffusa in ordine di tempo) riguarda l’infotainment S.A.L.A., acronimo di Sound Air Light Augmentation, una tecnologia che come spiega l’ad Luca Napolitano “permette al guidatore e al passeggero di adattare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce, centralizzando le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione”. L’infotainment S.A.L.A. funziona con uncompletamente personalizzabile, basato su widget: dotato di due schermi HD di serie, con la schermata principale che funziona da pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzazione e ...

Iliad lancia una nuova opzione mensile che offre 5 giga da utilizzare negli Stati Uniti e in Canada: ecco come funziona e come ... (tuttoandroid)

Per le feste di Natale la Farnesina lancia la nuova app "Viaggiare sicuri all'estero"

Con laapp sarà possibile potranno registrare i propri dati personali e quelli relativi al viaggio che intendono intraprendere sul sito dovesiamonelmondo.it e accedere alle informazioni ...

Telecamere di sicurezza AI per la sorveglianza con un budget limitato: IMOU lancia i modelli Bullet 3 e Cruiser 2C

L'azienda di gadget per la casa intelligente Imou ha rilasciato in Europa le sue nuove telecamere di sicurezza potenziate ... la telecamera è stata lanciata nei negozi del Regno Unito, a partire da ...

Race for Glory, il film di Scamarcio sui rally, trama, quando esce

Altro film in uscita con Riccardo Scamarcio protagonista, in occasione dei 40 anni dalla vittoria della Lancia al campionato mondiale rally con la 037: arriva al cinema Race for Glory – Audi vs Lancia ...