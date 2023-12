“Notte” è il nuovo singolo di Antonio Giagoni

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Da venerdì 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre. “”, estratto dall’EP “Canzoni ‘quasi’ fuori moda” in uscita 1° gennaio 2024, è un brano concettualmente molto Rock n’roll, un momento di ringraziamento alla, quelle trascorse in compagnia di musica, persone care, discorsi sui massimi sistemi, spaghetti aglio, olio e peperoncino alle 4 del mattino, accompagnati da vino bianco o birra ghiacciati, tanto da sembrare che quel tempo lì fosse eterno e che la condizione notturna non finisse mai. Il sound della canzone richiama fortemente gli anni ’70 e presenta un omaggio a Lucio Battisti con una linea di basso che richiama “Amarsi un po’”. Spiega ...