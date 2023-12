Non serve una legge per proteggere il Natale

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una proposta didepositata al Senato da Lavinia Menunni, di Fratelli d’Italia, se approvata impedirebbe ai presidi delle scuole di impedire la realizzazione del presepe nei plessi scolastici: se genitori, studenti o componenti di organi scolastici, anche uno solo, volesse mettere il bambinello nella stalla, nessuno potrebbe bloccarlo. L’obiettivo sarebbe quello di impedire che ilsi trasformi in una anonima “festa d’Inverno” per rispetto dei bambini non cristiani presenti nelle aule, in quello che Menunni considera “un attentato ai valori e alla tradizione più profonda del nostro popolo”. Il capo dei presidi, Antonello Giannelli, sostiene che occorra di certo “tener presente la tradizione del Paese”, ma ritiene che “imporla per” sia “fuori luogo”. La Cgil Scuola, per bocca di Gianna Fracassi, rivendica invece la ...