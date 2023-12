Non sembrava urgente Mai arrivati i tabulati | così Fandaj ha ammazzato Vanessa

Giulia Cecchettin non si era rivolta alla giustizia. Vanessa Ballan invece sì, eppure è stata uccisa lo stesso. «Resto convinto che le donne debbano ... (ilmattino)

Giulia Cecchettin non si era rivolta alla giustizia. Vanessa Ballan invece sì, eppure è stata uccisa lo stesso. «Resto convinto che le donne debbano ... (ilmessaggero)

Vanessa Ballan uccisa da Bujar Fandaj - il procuratore : «Dopo la denuncia il caso non sembrava urgente. C'è premeditazione - rischia l'ergastolo»

Non ci sono dubbi, nessuno li aveva in effetti. «Ci sono elementi per contestare la premeditazione» nel delitto di Vanessa Ballan da parte di Bujar ... (ilmessaggero)