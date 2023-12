No! Questa foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) I detrattori delle auto elettriche continuano imperterriti nel tentativo di dire alcuni difetti inventati di questi veicoli. Una strategia che abbiamo già visto a Roma è quella di far credere che le auto elettriche abbiano talmente poca autonomia da scaricarsi in mezzo alla strada, necessitando quindi del soccorso di un. In verità, anche in questo caso – stavolta proveniente dall’Austria – lausata come presunta prova nonda un. Per chi ha fretta: Circola un’immagine in cui si vedemobilementre vieneda un dispositivo trasportato su un carrello ...