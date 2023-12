No al Mes | questa è l' occasione giusta Fonti di Palazzo Chigi | sinistra in tilt

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) "Il governo regge". A chiarirlo subito è Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, dopo il caos sul Mes che ha visto maggioranza e opposizione spaccarsi trasversalmente alla Camera. Alla fine ha vinto il "no", con i voti di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, a fronte del "sì" di Pd, Azione e Italia Viva e delle astensioni di Alleanza Verdi ee della stessa Forza Italia. "Tajani ha chiarito a Meloni e Salvini che se il Mes fosse andato in aula avremmo avutoposizione. Nessun blitz. Comunque il governo regge, è solido, non vi preoccupate", le parole di Barelli, intercettato in Transatlantico."Sul Patto di Stabilità si è ottenuto tutto quello che si poteva ottenere e abbiamo portato a casa un risultato importante sull'immigrazione. Per noi arrivavamo a Natale con questo. FI avrebbe preferito che oggi fosse stata la ...