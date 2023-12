Niger | provincia di Mosca

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il paese africano ha scelto l’«amicizia» della Russia a scapito di quella francese, come già Mali e Burkina Faso. Pessima notizia sul fronte migranti e risorse., Mali e Burkina Faso «oltre al campo della sicurezza, hanno l’obiettivo comune di istituire un’alleanza che deve evolversi anche nel campo politico e in quello monetario». A dirlo a chiare lettere è stato il leader della giunta militare del, generale Abdourahamane Tiani. Davanti alla televisione nazionale, il reggente della giunta militare - salito al potere a Niamey in seguito a un golpe, lo scorso luglio - ha certificato la volontà degli Stati post coloniali del Sahel di procedere con il definitivo allontanamento dalla Francia e dall’Europa, da cui sino a poco tempo fa dipendevano. Tiani ha annunciato l’archiviazione delle due missioni dell’Unione Europea per la sicurezza e la ...