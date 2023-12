Niente Aus Open per Fognini

Tolkien - niente sequel per “Il Signore degli Anelli”. Gli eredi dello scrittore vincono la causa The Estate of J. R. R. Tolkien, la fondazione britannica che riunisce gli eredi dello scrittore John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), ha vinto due ... (tpi)

Sinner - niente Atp prima degli Australian Open : Vagnozzi rivela il motivo Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione è ufficialmente iniziato e anche l'attesa per rivedere Jannik Sinner in campo cresce di giorno ... (247.libero)

Genoa - niente clausola per Dragusin Milan, Tottenham e Newcastle hanno messo Radu Dragusin nel mirino ma nonostante alcuni rumors, non è attivabile per gennaio alcuna clausola... (calciomercato)

Ancora niente Australian Open per Nick Kyrgios Era già stato costretto a saltare l’appuntamento lo scorso anno e quest’anno arriverà il bis. Nick Kyrgios non prenderà parte agli Australian Open ... (metropolitanmagazine)