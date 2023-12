Neymar | stagione finita e addio a Copa America 2024 | il pianto e le urla durante la riabilitazione VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Dopo l’ennesimo infortunio degli ultimi anni della sua carriera è arrivato l’annuncio che lascia tutti senza parole., dopo il grave infortunio di ottobre, sarà costretto a saltare anche lain programma in estate negli Stati Uniti, oltre che tutto il resto dellacon l’Al-Hilal. L’annuncio che i tifosi del Brasile speravano non ricevere è arrivato dal medico della Nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar che in un’intervista ha detto: “non farà in tempo a recuperare dall’infortunio al ginocchio per la, gli servono nove mesi per tornare in campo”. Il 18 ottobre scorso, nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Uruguay, il fuoriclasse si è fatto male con ...