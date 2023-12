Netanyahu | Continuiamo la guerra fino alla fine

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Israele, 20 dicembre 2023 "la. Continuerà finché Hamas non verrà eliminato,vittoria. Chi pensa che ci fermeremo non è collegatorealtà. Non smetteremo di combattere finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati: l'eliminazione di Hamas, il rilascio dei nostri ostaggi e l'eliminazione della minaccia da Gaza. Stiamo attaccando Hamas con il fuoco, il fuoco infernale. Ovunque, anche oggi. Attacchiamo anche i loro alleati da vicino e da lontano. Tutti i terroristi di Hamas hanno solo due opzioni: arrendersi o morire.", le parole del Primo Ministro di Israele. / XFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev