«Nessun semestre bianco | al lavoro fino alla fine per migliorare ancora la città»

ERG firma con Apex per entrare nelle rinnovabili USA

La chiusura dell'operazione è prevista entro il primodel 2024 ed è subordinata all'... tutti gli sconti che non troverete da'altra parte 18 Dic 2023 Cercate un regalo Apple in sconto ...

In Italia 1.117 Comuni con tariffazione puntuale, 8 milioni di persone raggiunte (ma quasi tutte al nord)

... 2 in Puglia e 1 in Sardegna (Cagliari, per ora l'unico Comune della Sardegna in TP);Comune ... è stata condotta nel secondodel 2023 con la collaborazione di ARPA, Regioni e Province ...

Giannini: In questo semestre abbiamo liberato 63 alloggi Ater

"Sull'emergenza abitativa la linea è stata quella di evitare nuove occupazioni e poi avviarci alla soluzione. Con il lavoro di tutti è stato sgomberato lo ...

Carceri: basta bracci della morte, 41bis e isolamento, il decimo congresso di Nessuno tocchi Caino

Nessuno tocchi Caino ha appena chiuso il suo decimo congresso:“Stato di diritto profanato dall’eterna lotta tra bene e male” ...