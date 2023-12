Nemmeno un euro | Donatella Versace difende Ferragni e Fedez da Lucarelli

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Non si placa la polemica sulla "beneficenza" di Chiara. La maxi multa che le è stata imposta per il pandoro Balocco ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora. Selvaggia, che da tempo segnalava delle inesattezze, ha scritto un articolo per il Fatto Quotidiano e ha sollevato dei dubbi anche sulle uova di Pasqua vendute in collaborazione con Dolci Preziosi. La giornalista, poi, in un post pubblicato sui social, ha anche puntato il dito contro quei "salottini di sinistra" che ora difendono l'influencer, da lei detta "la povera milionaria". Questi commenti dell'opinionista sono finiti nel mirino di, che ha affidato a Instagram un vero e proprio sfogo in difesa dell'imprenditrice e del marito. "Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. ...