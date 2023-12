Negozi | supermercati e centri commerciali aperti o chiusi il 25 e il 26 dicembre a Roma e nel Lazio? Orari e info utili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Cosa resterà aperto ae nelil giorno di Natale? E quello di Santo Stefano? Domande che ritornano ricorrenti in occasione di ogni festività. Che si tratti della necessità di un acquisto last minute, oppure della voglia di concedersi qualche momento di svago con una passeggiata, in tanti si stanno chiedendo chi rimarrà aperto tra. Natale e Santo Stefano, isaranno? – (ilcorrieredellacitta.com)Dando uno sguardo alle principali strutturedella Capitale – ma anche della Provincia – c’è da dire che, a differenza di quanto accaduto lo scorso 8, Festa dell’Immacolata, molte hanno deciso di rimanere chiuse, almeno ...