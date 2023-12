NBA | i risultati della notte 20 dicembre | Embiid trascina Philadelphia al successo contro Minnesota | bene Boston | Denver e i Clippers

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati dieci incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Tutto facile per Indiana, che domina dal secondo quarto in poiCharlotte e si impone per 144-113. Fondamentali per i Pacers i ben quattro giocatori con 18 o più punti a referto, ovvero Buddy Hield (25), Tyrese Haliburton (19, a cui si aggiungono i 13 assist), Aaron Nesmith (19) e Myles Turner (18). Non sono invece sufficienti per gli Hornets i 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Terry Rozier, i 21 di Brandon Miller e i 19 di Miles Bridges. Cleveland fa la differenza nell’ultimo quarto sul campo di Utah (23-32) e vince per 124-116. Da segnalare per i Cavaliers i 27 punti di uno ...