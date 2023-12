NBA 2023 2024 | nona vittoria di fila per i Clippers | ok Boston e Philadelphia Lakers sconfitti a Chicago

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La notte italiana, in cui sono andate in scena dieci partite valide per la regular season NBA, si è aperta con la sconfitta degli Utah Jazz, ko sul campo dei Cleveland Cavaliers per 124-116. Il miglior realizzatore è stato Merrill con 27 punti, mentre Simone Fontecchio ha trascorso sul parquet quasi 36 minuti, mettendo a referto 9 punti, 7 rimbalzi e 2 assist. Si confermano la squadra del momento invece i Los Angeles, che contro i Dallas Mavericks hanno ottenuto laconsecutiva. Protagonista Kawhi Leonard con una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Luka Doncic (28 punti e 10 rimbalzi) ma i Mavs si arrendono per 120-111. C’è voluto uno straordinario Joel Embiid per infliggere ai Minnesota Timberwolves la sesta sconfitta stagionale e ...