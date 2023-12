Nazisti a nostra insaputa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’altro giorno ho letto in questa rubrica che in Europa sta rinascendo il nazismo, sotto forma di islamofobia e russofobia. Quali sarebbero le cause?Alessio Volpativia email Gentile lettore, islamofobia e russofobia hanno genesi diverse. La prima cova dagli anni ’60-70, coi primi dirottamenti aerei, l’attacco agli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco, ecc., fino ai recenti orrori di Al Qaeda e Isis. C’è poi la crisi di rigetto per i migranti irregolari, in gran parte di fede islamica. La russofobia invece si è manifestata con la guerra in Ucraina. Si è appreso che in Ucraina si commemora la data di nascita di Stepan Bandera, eroe nazionale, alleato di Hitler e autore di stragi di polacchi ed ebrei. Subito dopo la nazi-nostalgia è emersa tra scandinavi e baltici, che hanno una lunga storia di guerre contro la Russia zarista. Insomma l’Ucraina è stata il detonatore di una dinamite ...