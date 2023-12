Natalie Portman | Recitare in un altro cinecomic sarebbe davvero divertente

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'attrice ha ammesso che lavorare in unle farebbe guadagnare altri punti verso i suoi figli. Nel corso di un'intervista a Vanity Fair,ha ammesso di essersi divertita molto a interpretare Mighty Thor in Thor: Love and Thunder e di essere più che favorevole all'idea di interpretare un. L'attrice Premio Oscar per Il cigno nero ha confessato cheneile fa guadagnare punti alla vista dei suoi figli: "È stato cosìda fare. Quando fai un film di supereroi guadagni un sacco di punti con i tuoi figli". "È piuttosto sorprendente - ha continuato- ti senti come se prima avessi pensato: 'Oh, credo che dovrò interpretare donne …