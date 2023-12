Natale con gli atleti | gli auguri dei campioni dello sport

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il video è stato condiviso da Daoè un periodo di festa per tutti, chi più chi meno, anche per chi fae spesso on ha tempo tempo per lo stacco o il riposo. Dao, tra le principali realtà che gestiscono e curano l’immagini degliitaliani ha così realizzato un contenuto ad hoc. Se c’è un momento dell’anno in cui possiamo concederci un cliché (ma di quelli belli) è il, perché prima di festeggiarlo in famiglia, s’accende e si nutre di famiglie allargate. DAO è una famiglia olimpica diche sono amici, s’ispirano e si fanno glialla vigilia di un anno per loro speciale: l’anno dei Giochi di Parigi 2024, la stagione dell’amoreivo. Con Paola Egonu, Rossella Fiamingo, Alessia Maurelli, ...