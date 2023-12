Natale al Teatro Arbostella | tra il classico ‘Ditegli sempre di sì’ di Eduardo e la comicità dei ‘Villa Per Bene’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPausa del cartellone ma non degli eventi alGino Esposito. Come da tradizione, la struttura di Viale Verdi a Salerno, propone, anche nella finestra natalizia un doppio appuntamento trad’autore e grande cabaret. Il 29 e 30 dicembre alle ore 21 ecco uno dei grandi classici della tradizione partenopea ovvero “Diteglidi sì” diDe Filippo. Lo spettacolo è messo in scena tra la fusione delle due compagnie stabili dell’: la Compagnia Gino Esposito e la Compagnia Antica Italiana. Il tutto sotto la regia di Gaetano Troiano che ha dato al testo una caratterizzazione più moderna rispettando comunque la sua versione integrale e la sua continuità narrativa. L’opera, tra le meno note del grande, ...