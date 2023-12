Napoli | tre colpi da 50 milioni a gennaio | ADL accontenta Mazzarri e investe sulla squadra

Campania: soldi a chiese, mostre canine e tartufi. Tutte le mancette della finanziaria di De Luca a caccia del terzo mandato

...8 milioni per il 2024, '25 e '26), il sostegno formativo (1,5 milioni per ciascuno deianni) e i finanziamenti per il Teatro San Carlo di, al quale vanno 5 milioni di euro, e per il Teatro ...

leggi le altre "Cose"

ma più spesso scanzonato -), da cui ha avuto tre figli… di Maurizio Musu - C’è ancora domani, il film femminista debutto alla regia di Paola Cortellesi di Giulia Anzani ...

Frode allo Stato per 3 milioni di euro tramite “18app”: quattro persone nei guai ad Ercolano

In quell'occasione, furono anche sequestrati beni per un valore stimato di circa 3 milioni di euro. Nella giornata di ieri, la Compagnia di Portici della Guardia di Finanza ha eseguito, su delega ...