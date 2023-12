Napoli | Mario Rui decisivo nella crescita di Kvara | partirà dal primo minuto contro la Roma Sky

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilcontinua la sua preparazione per la partita di campionatola. Mazzarri a lavoro per dimenticare la partita di Coppa Italiail Frosinone. Sabato sera andrà in scena uno sdiretto molto importante in ottica Champions. Ilvuole allungare e confermare il quarto posto in classifica, lavuole avvicinarsi nuovamente al gruppo davanti dopo la sconfittail Bologna. Gli aggiornamenti sulda parte dell’inviato di Sky, Massimo Ugolini: «Mazzarri sta lavorando per smaltire la delusione di Coppa Italia. Ilvuole uscire dall’Olimpico con un risultato positivo, Mazzarri sorride per il rientro di Anguissa. Ci saràRui dal...