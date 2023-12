Napoli | il killer degli chalet su TikTok | «In carcere la sfida social»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) In una delle immagini che giravano in questi giorni, lancia questa frase: «Non avere paura delle tempeste finché lo sei sempre stato» (con buona pace della lingua italiana). Poi ci...

Le immagini parlano chiaro, almeno secondo il giudice che ha firmato sette arresti: si nota in bella evidenza la sagoma di Francesco Pio Valda, che ... (ilmattino)

È stata proprio la tragedia del 30 settembre a imporre l?inserimento di via Terracina nel progetto di ampliamento della realizzazione di strisce ... (ilmattino)

Napoli . La Corte di Appello di Napoli conferma la sentenza di condanna di Fincantieri S.p.A. e Sait Spa al risarcimento del danno per il decesso ... (casertanotizie)

'Cercò un covo in Tunisia per Messina Denaro': arrestato l'imprenditore fedelissimo del superboss di Cosa Nostra

... fratello di Diego Santino Burzotta ,di Cosa nostra, condannato all'ergastolo) e Giovan ... per il quale sono stati già condannato Scimonelli, Bartolomeo Anzalone e Vincenzo. "La merce ...

Killer degli chalet su TikTok «In carcere la sfida social»

Napoli, uccise un 18enne a Mergellina balla in cella e fa la diretta social

Di Dario Del Porto Cantano e ballano al ritmo di musica neomelodica ad alto volume come sottofondo. Mostrano una pizza appena sfornata sul tavolo e se la ridono. In live su TikTok, va in onda una fest ...