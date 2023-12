Myrta Merlino ruba ospiti a Matano e li strapaga | svelati cachet

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Alla luce degli ascolti tv non proprio brillanti (ma comunque in linea con le ultime edizioni) continua il rinnovamento di Pomeriggio 5. Dopo più di tre mesi di messa in onda, la sedicesima edizione ha deciso di apportare un cambiamento più consistente riguardo lo studio, glie il pubblico presente. Cambiata la sigla, addobbi natalizi con la presenza di due alberi di Natale (a seconda delle inquadrature), jingle in tema e via gli spettatori in studio. Il pubblico parlante doveva essere una delle novità a caratterizzare l'attuale edizione in corso del contenitore. Si è tentato di ritornare alle origini, dato che nelle primissime edizioni Barbara d'Urso coinvolgeva l'intero studio a discutere dei vari argomenti affrontati in puntata. Mossa che non si è rivelata molto producente motivo per il quale, a partire da questa settimana,...