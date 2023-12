Muore dopo l’ora di educazione fisica | la tragedia di un 13enne davanti ai compagni di classe | aperta un’indagine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È mortoaidiunin una scuola media a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia. La procura indaga sulle cause della morte del ragazzo, avvenuta duranterio scolastico. Stando alle prime ricostruzioni, era appena finitadi, quando ilsi è accasciato a terra ed è mortoai suoidi. Sono stati gli stessi ragazzi a lanciare l’allarme, avvertendo il professore che ha subito chiamato il 118. All’arrivo dei soccorsi però il ragazzo era già deceduto e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La vicenda ha scosso la comunità di San Costantino Calabro, con il sindaco Nicola Derito che ha ...

