MotoGP | c’è la data di presentazione del Team Gresini | grande attesa per Marc Marquez

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il 20 gennaio al Cocoricò di Riccione saranno tolti i veli dalle moto che competeranno ine in Moto2 per il. Albert Arenas e Manuel Gonzalez rappresenteranno la squadra nella media cilindrata, ma pochi dubbi sul fatto che le attenzioni saranno sui fratellie Alexin top-class. Un’accoppiata che incuriosisce non poco, specialmente per le prospettive dell’otto-volte campione del mondo. Lasciata la Honda dopo undici anni e stagioni di successi,vede nella nuova squadra un’opportunità per tornare a vincere. Posteriormente al suo incidente nel 2020, i problemi fisici e le criticità tecniche della moto di Tokyo hanno caratterizzato la sua avventura nella massima cilindrata. E così, l’idea di competere in sella a una Ducati, può essere per l’asso nativo ...