Morto Torben Ulrich | il padre del batterista dei Metallica Lars

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023), ildei, ha dato notizia della morte del, con un carosello di foto sul suo profilo Instagram. Ildelsi è spento a 95 anni. Chi era«Novantacinque anni di avventure, esperienze uniche, curiosità, sfida dei limiti e allo status quo, tennis, musica, arte, scrittura… e un bel po’ di spirito da contrarian danese», ha scritto il figlio. Nato in Danimarca nel 1928, è noto soprattutto come tennista professionista. Attivo sui campi dalla fine degli anni ’40, ha disputato un centinaio di partite di Coppa Davis. Tra i suoi risultati migliori, le semifinali di doppio a Wimbledon nel 1959 e di doppio misto agli US Open ...