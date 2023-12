Morta dopo la visita nel pronto soccorso | autopsia sul corpo della 49enne di Ceglie Messapica Francavilla Fontana | ospedale Camberlingo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La donna, 49 anni, di, la notte fra lunedì e martedì lamentava dolori all’addome. Neldell’” dilaed una prima cura per lenire il dolore. Poi, sempre inmentre andava al bagno ed in attesa dei familiari, Anna Maria Faggiano ha accusato un nuovo malore ed è. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Disposta dalla procura di Brindisi l’, incarico che sarà conferito domani. Inchiesta aperta, a carico di ignoti, per ipotesi di omicidio colposo. L'articololanel...

Il tentativo di suicidio di Zenucchi non sarebbe andato a buon fine e avrebbe deciso di farla finita in altro modo. Le indagini sono ancora in corso, ... (247.libero)

“È con dolore e tristezza che comunico a tutti la scomparsa della mia amata figlia Sofia . Il suo corpo non ha retto. Ringrazio tutti per le ... (ilfattoquotidiano)

C'è un terremoto politico che sta sconvolgendo l'intero mondo

Israele non si piega al ricattola mattanza del 7 ottobre è cambiato tutto in M. O. Usa, ... vengono loro Se ascoltasse l'Onu Israele sarebbeTutti i giorni leggiamo delle pressioni ...

Povere Creature!, un nuovo trailer

È stato diffuso il nuovo Extended Look Trailer del film vincitore del Leone d’Oro a Venezia 80 in cui una giovane donna, dopo essere morta per sfuggire al marito, viene riportata in vita dal padre sci ...

C'è un terremoto politico che sta sconvolgendo l'intero mondo

Come due placche tettoniche, l'Occidente e il Sud globale stanno cozzando l'uno sull'altro per testare la loro resilienza in più angoli ...