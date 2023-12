Monza-Fiorentina | Palladino | “Critiche esagerate dopo ko contro il Milan Scorso anno è irripetibile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Quanto fatto lo. Per il resto abbiamo perso al contrario dellocampionato con tutte le squadre forti. Domani arriva laun’altra squadra forte e sappiamo che dovremo fare una grande partita. Laè in salute, ha un tecnico bravo e puntano a stare nei primi posti”. Raffaele, allenatore del, presenta in conferenza stampa la sfidala. “Non mi sono piaciute in questi giornila squadra. Sonodistruttive che non vbene. Negli scontri diretti con le squadre alla nostra portata non abbiamo mai perso. Ci sono tanti ...