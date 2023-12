Montoro | Sequestrata attività di autofficina e carrozzeria

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) . Proseguono ledi controllo a tutela del fiume Sarno I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Forino, hanno sottoposto a controllo unameccanica /nel comune diche lavorava in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da rilasciarsi a cura dell’ente competente. Inoltre è emersa la detenzione di di circa 3mc di rifiuti pericolosi in assenza di formulari comprovanti il regolare smaltimento. I Militari procedevano al sequestro preventivo del locale, circa mq 210, con all’interno tutta la strumentazione necessaria all’, tra cui il ponte sollevatore, il forno per la verniciatura auto collegato a camino esterno e banco da lavoro. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino effettua costantemente azione di controllo e repressione ...