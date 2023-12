Mondiali 2034 in Arabia Saudita | presidente Federcalcio | “Abbiamo la nostra cultura | ma accoglieremo tutti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ildelladell’Yasser Al Misehal ha parlato in un’intervista all’Associated Press a proposito deidi calcio del: “Stiamo cercando di fare tutto per lagente, per laeconomia e vogliamo anche ospitare quante più persone provenienti dai paesi del mondo“. Il numero 1 del calcioha anche ribadito: “Il torneo sarà solo, con le molte città e i molti stadi che, il nostro piano ora è solo quello di essere un unico paese ospitante“. Sarà il secondo Mondiale in Medio Oriente nel giro di pochi anni: “Il Qatar ha fatto un ottimo lavoro, dal punto di vista logistico è stato perfetto. Qui da noi ...