Mo | Hamas | ' settimane di tregua non sufficienti per accordo su ostaggi'

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gaza, 21 dic. (Adnkronos) - Ghazi Hamad, fra i leader di, ha affermato che il movimento islamico non è interessato a liberare gliin cambio di pause, fossero anche di, nei combattimenti, perché Israele continuerebbe la guerra in seguito. "Alcune persone cercano una piccola pausa, una pausa qua e là per una settimana, due, tre. Ma vogliamo fermare l'aggressione completamente”, ha spiegato ad al Jazeera Hamad. “Perché penso che Israele sfrutterà la carta deglie poi inizierà un nuovo ciclo di uccisioni di massa e massacri contro il nostro popolo. Penso che non staremo a questo gioco”, ha detto ancora Hamad, aggiungendo chein futuro effettuerà altri attacchi simili a quelli del 7 ottobre fino alla distruzione di ...