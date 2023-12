MLW | Matt Riddle si unirà alla federazione

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Da oggi, diverse star licenziate dWWE lo scorso settembre sono diventate ufficialmente free agent. Tra questi c’è anche, il quale sembrerebbe aver già trovato una casa. Parlando a “Busted Open Radio”, Court Bauer, CEO della MLW, ha annunciato chedebutterà presto per la compagnia originaria di New York. Partenza col botto “siMLW. Debutterà il 6 gennaio a Philadelphia, in diretta su Triller TV Plus, al Kings of Colosseum. E il suo avversario sarà Jacob Fatu, in un vero e proprio dream match”. Bauer ha anche confermato che il contratto digli consentirà di lavorare in luoghi come il Giappone e il Messico. “Ci piace pensare che la sua base in America sarà la MLW in futuro. ...

