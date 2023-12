Miranda vicino al Milan? Pellegrini non è così convinto…

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Juana un passo dal? Per il tecnico del Betis Siviglia, Manuel, non èscontato il trasferimento del terzino spagnolo aello: «Se sarà ceduto? Non è una domanda a cui posso rispondere» ha detto in conferenza stampa.ha aggiunto: «Per quanto ne so, non c’è nessuna offerta pere ha un contratto fino a giugno. Non so cosa potrebbe succedere dopo». Insomma, ilpotrebbe essere costretto ad attendere ancora per firmare il classe 2000. Eppure… In Italia radio mercato insiste nel confermare che trae i dirigenti di Casala questione è chiusa, definita: sarà lui il nuovo vice Theo Hernandez e l’annuncio potrebbe arrivare nel mercato nel gennaio. Pochi ...