Minori stranieri | Italia condannata per trattamenti inumani e degradanti a un 15enne Asgi | “Ma in quel centro ce ne sono decine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “La legge internazionale prevede che il minore debba avere un trattamento differenziato. È un principio giusto e sano, ma l’escalation di arrivi e l’assenza di strutture dedicate portano, a volte, all’impossibilità di rispettare questi paletti”, ha detto alcune settimane fa in un’intervista il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A ribadire come stanno le cose è arrivata l’ennesima condanna dalla Corte Europea per i Diritti Umani e le Libertà Fondamentali, che il 19 dicembre ha emesso una sentenza cautelare contro l’. Altro che paletti: il giudice di Strasburgo ordina al nostro governo l’immediato trasferimento di un minore di 15 anni, trattenuto da inizio ottobre neldi accoglienza di Restinco, (Brindisi), in unadeguato pernon accompagnati. Il nuovo ...