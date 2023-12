Minaccia l’anziana madre e aggredisce il fratello per i soldi del videopoker | arrestato

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Palosco. Alla mamma 84enne e almaggiore aveva affidato la gestione del proprio denaro, in modo che non venisse sperperato con il giocando d’azzardo. Ma, spinto dal desiderio di giocare , aveva continuato a rivolgere delle richieste di denaro ai familiari, ultimamente sfociate in una violenta aggressione nei confronti del, colpito alla schiena con una sedia eto di morte. Le minacce del 50enne, ludopatico, erano spesso rivolte anche alla, che aveva più volte cercato di evitare che il figlio si impossessasse di somme di denaro per soddisfare il suo vizio. Come il 5 dicembre quando, all’ora di cena, all’ennesima richiesta di denaro, ha colpito ilcon dei violenti pugni al volto. I familiari, temendo il peggio, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Mentre la ...