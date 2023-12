Minaccia e perseguita la ex | arrestato 45enne italiano di Santa Maria CV

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023)Capua Vetere.va l’ex compagna con appostamenti sotto casa e minacce. È successo aCapua Vetere dove la Polizia di Stato haun quarantacinquenne di nazionalità italiana per atti persecutori. In particolare, poliziotti del Commissariato di P.S. sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna in stato di agitazione a causa della presenza del proprio ex compagno all’esterno della sua abitazione. Sul posto, gli operanti hanno attivato le procedure del codice rosso in materia di violenza di genere, acquisendo gli elementi utili ad accertare la reiterazione di simili condotte da parte dall’uomo, documentate anche in pregresse denunce. I riscontri acquisiti hanno consentito di arrestare l’uomo che, dopo il giudizio di convalida ...