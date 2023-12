(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il decreto di necessità e urgenza (Dnu) pubblicato oggi nella gazzetta ufficiale argentina si apre con la dichiarazione di "pubblica in materia economica, finanziaria, fiscale, amministrativa previdenziale, sanitaria e socialeal 31 dicembre del ...

Milei decreta l'emergenza nazionale fino a tutto il 2025, migliaia di persone in piazza per protesta

La polizia è stata schierata in forze per impedire ai manifestanti di bloccare le strade e il presidenteha promesso un`azione dura contro tutti i gruppi che tentano di contrastare i suoi piani.

Milei decreta l'emergenza nazionale fino a tutto il 2025, migliaia di persone in piazza per protesta

Il decreto di necessità e urgenza (Dnu ... grande protesta contro le politiche shock del nuovo governo argentino guidato dal presidente Javier Milei. La polizia è stata schierata in forze per impedire ...

Nuovo governo Argentina: Milei annuncia un mega decreto su deregolazione e privatizzazioni

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato ieri, mercoledì, un mega decreto per la deregolazione dell'economia presentato come la «base per la ricostruzione» del paese.