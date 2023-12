Milano Cortina | Abodi | per la pista bob soluzione in 3-4 settimane

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - "Ancora tre-quattroe questo tema sarà risolto". È quanto promesso dal ministro per Sport e i Giovani, Andreaparlando alla folta platea del Consiglio nazionale del Coni che oggi ha raggiunto il 300 riunioni della storia. La promessa fatta dal ministro è quella circa lada bob che entro fine gennaio 2024 dovrà essere risolta. Altre deroghe il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) non è intenzionato a concederne. Il ministroha affermato, "non so perchè emerge più la polemica che la voglia di risolvere il problema, abbiamo tutti grande rispetto per il Cio noi conosciamo le regole e sono convinto che dialogheremo proficuamente, sono convinto che i principi degli impianti 'esistenti e funzionanti' saranno rispettati". Infine, il ministro ha rassicurato, "bisogna avere solo pazienza, ...

Non si può nemmeno più parlare in una fumata nera nella ricerca, spasmodica, ma senza fine, di una pista da bob, skeleton e slittino per le ... (ilfattoquotidiano)

Da appassionata di sport affronto l'impegno professionale investendo molte energie, anche in vista delle Olimpiadi2026 che dovranno vedere una sanità, nei servizi ospedaliero e ...Non si può nemmeno più parlare in una fumata nera nella ricerca, spasmodica, ma senza fine, di una pista da bob , skeleton e slittino per le Olimpiadi2026. Da sei mesi ogni riunione che abbia sul tavolo " tecnico o politico " il problema dell'impianto sportivo più controverso dei Giochi si conclude senza decisioni, con analisi ...L'austriaco, sesto dopo la prima manche, batte anche il favorito Noel. Terzo Ryding dopo aver rimontato dal quindicesimo posto. Fuori Gross ...Olimpiadi E sulle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Di certo ci sarà da lavorare per le opere collegate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sulla pista di bob non è ancora detta l'ultima parola: il governo, ...