Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Pista da bob? Telenovela che finirà il 30 gennaio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Ladelladi slittino,e skeleton,al 30 di. Per il Cio la questione è chiara, definita. Da cittadino italiano dico che se si possono convincere in modo diverso è solo con un progetto chiaro e credibile e che deve essere avallato dalle federazioni internazionali“. Così Giovanni, presidente del Coni, dice la sua sui progetti per ladi, slittino e skeleton delle Olimpiadi invernali del. “Per il resto le cose vanno molto bene, sono molto contento della Fondazione e con piena soddisfazione del Cio su quello che è work in progress“, conclude. Nel Consiglio Nazionale del Coni ci “sarà il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Parlerà di alcuni temi ...