Milan | Scaroni | 'Superlega? Non posso commentare Brutto colpo per il sistema perdere il Decreto Crescita'

Le parole di Bennacer e il futuro del club rossonero sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Le parole di Paolo Scaroni , presidente del Milan , sul ritorno in società di Zlatan Ibra himovic. I dettagli Paolo Scaroni , presidente ... (calcionews24)

Paolo Scaroni , oltre ad essere presidente del Milan e di Enel , è diventa to numero uno anche di una terza società, la Bracchi (pianetamilan)

Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della 'Rai' in merito alla Superlega (pianetamilan)

Milan, Scaroni sulla Superlega: "Non possiamo esprimere opinioni definitive"

non si sbilancia sulla Superlega: le parole del presidente deldopo le novità della giornata di oggi Il presidente delPaoloha parlato in un'intervista al TG1 in cui ha analizzato le ultime novità sul tema Superlega. PAROLE ...

Calcio: Milan. Ibrahimovic a Milanello, primo giorno da dirigente

MILANO - E' iniziata da poco la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al. L'ex attaccante ... ovvero del presidente Paolo, e dovrebbe avere un "ruolo attivo nelle operazioni sportive e ...

LIVE | Superlega, Agnelli esulta sui social! La posizione di Scaroni | OneFootball

L’ex presidente della Juventus, sui social, si esprime dopo la sentenza della Corte di Giustizia sulla Superlega dopo averla vissuta da protagonista nell’aprile del 2021. Su X, ha citato la canzone ...

Milan, Scaroni non scarta la Superlega: "Troppo presto per opinioni definitive"

Il presidente rossonero: "Il sistema calcio italiano perde i colpi. Avevamo una agevolazione col Decreto Crescita e verrà tolta, sarà ...