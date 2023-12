Milan | Pobega si opera | sarà fuori per quattro mesi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tommaso, centrocampista del, si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro Tommaso, centrocampista del, si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. Ecco il comunicato. COMUNICATO – ACcomunica che oggi il giocatore Tommasosi è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L’zione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di ACDario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di

Brutte notizie per il Milan che perde Tommaso Pobega , infortunatosi contro il Monza, per un lungo periodo. Questo il comunicato: "AC Milan ... (calciomercato)

Tommaso Pobega è stato operato al tendine retto femorale sinistro, come comunica il Milan . L’operazione è stata eseguita in Finlandia da Lasse ... (sportface)

Brutte notizie per il Milan : l’ infortunio di Pobega avrà tempi di recupero molto lunghi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con il ... (dailymilan)

Milan, Pobega si è operato: intervento alla tendine retto femorale sinistro

Mg Milano 08/01/2023 - campionato di calcio serie A /- Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol TommasoIlha comunicato attraverso una nota pubblicata ...

Intervento chirurgico al retto femorale: UFFICIALE, niente Juventus

Intervento chirurgico al retto femorale, il giocatore si è operato oggi in Finlandia: probabilmente salterà anche la sfida coi bianconeri. Tra due giorni la Juventus tornerà in campo per affrontare ...

Milan, doppio colpo a gennaio: scelto Guirassy, novità in difesa

Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, confermando l'offensiva per un attaccante ed esponendo le idee per la difesa.

Salernitana-Milan: le probabili formazioni, orario e dove vederla

Il 2023 del Milan finisce in agrodolce per l'eliminazione dalla Champions, anche se l'approdo in Europa League rende l'accaduto meno amaro.