Milan | Pobega si è operato | intervento alla tendine retto femorale sinistro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilha comunicato attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale l’esito dell’operazione che ha riguardato Tommaso. Il centrocampista si è infortunato durante l’ultima partita a San Siro contro il Monza. Il comunicato del club: “Accomunica che oggi il giocatore Tommasosi è sottoposto a unchirurgico di riparazione del. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen,presenza del medico di AcDario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi”. Stagione finita quindi per Tommaso. Il centrocampista delha ...

