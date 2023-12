Milan | la strategia per l'attacco | Guirassy subito o Zirkzee a giugno? VOTA

Il mercato invernale è alle porte e mai come quest’anno assumerà un ruolo cruciale per la stagione del Milan chiamato a... (calciomercato)

Assan Ouedraogo piace moltissimo al Milan , ma secondo quanto riporta Relevo il centrocampo non è una priorità dei rossoneri e... (calciomercato)

Il gol contro il Frosinone ha sbloccato Luka Jovic , apparso in netta ripresa in queste ultime prestazioni rispetto quello visto a inizio stagione Il ... (calcionews24)

Rafael Leao è alle prese con il recupero dal suo Infortunio e contro l’Atalanta non sarà tra i convocati di Stefano Pioli Rafael Leao è alle prese ... (calcionews24)

Superlega, cos'è, come funziona e perché può cambiare il calcio

I club partecipanti erano 12: JuventusArsenal Atletico Madrid Chelsea Barcellona Inter ... In collaborazione con edutrading Il trading per vincere Lamonetaria che non ti hanno mai ...

Non solo Elmas, Gaetano ago della bilancia del mercato del Napoli: la strategia

Dal futuro del centrocampista partenopeo potrebbero dipendere le decisioni della società in entrata. Eljif Elmas in uscita: il futuro dell'ex Fenerbahce, con ogni sorpresa, sarà al Lipsia. Quello del ...

ERG entra nel mercato americano delle rinnovabili con una joint venture

ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha firmato un accordo con Apex Clean Energy Holdings, primario sviluppatore indipendente ame ...